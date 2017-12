Diretor-geral da PF curte festa ao lado de réu do mensalão tucano; veja imagens

O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, curtiu a festa da 24ª edição do tradicional prêmio de jornalismo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) ao lado do ex-senador Clésio Andrade (PSDB-MG). Atual presidente da instituição, o ex-parlamentar é réu no processo do mensalão tucano de Minas Gerais. Repórteres do Estadão/Broadcast estavam no evento, que aconteceu na noite dessa quarta-feira, 6, num centro de eventos de Brasília.

Segovia e sua esposa acompanharam a cerimônia de entrega do prêmio aos ganhadores e depois sentaram-se à mesa de jantar com Clésio e a mulher do ex-senador. Em clima informal, os dois conversaram ao pé do ouvido e cantaram juntos músicas dos cantores Leonardo e Eduardo Costa. Os artistas apresentaram o show “Cabaré”, no qual cantaram clássicos sertanejos das décadas de 80 e 90.

Clésio é réu no processo do mensalão do PSDB mineiro sob acusação de ter cometido crimes de peculato e lavagem de dinheiro ao supostamente desviar R$ 3,5 milhões de empresas estatais no Estado para financiar a campanha à reeleição de Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo estadual em 1998. O ex-senador concorreu como vice de Azeredo e negou as acusações. Na época, ele era senador e renunciou ao mandato. (Igor Gadelha)

