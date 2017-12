Coluna do Estadão

O ex-ministro José Dirceu, condenado a 23 anos de prisão por envolvimento no Petrolão, passa os dias na penitenciária com uma camisa do Corinthians.

