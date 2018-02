Dilma Rousseff ganha título de cidadã honorária de Brasília

A ex-presidente Dilma Rousseff, afastada em maio da presidência do País, vai receber o título de cidadã honorária de Brasília. A Câmara Legislativa aprovou nesta terça-feira, 6, o projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado distrital Chico Vigilante (PT), proposto em 2011, que concede o título a ex-presidente. Chico Vigilante disse à Coluna acreditar que a proposta “repara os danos causados a Dilma com o impeachment”. “A Dilma é uma mulher guerreira, que tem uma folha de serviço extraordinária ao povo brasileiro”, afirmou. “O título é uma reparação à injustiça praticada a Dilma com impeachment”, reforçou. O deputado ainda não avisou a ex-presidente da iniciativa da Câmara, mas espera que ela goste. A data da entrega do título ainda não está definida. (Naira Trindade)