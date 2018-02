Dilma presta depoimento em Brasília

Coluna do Estadão

A ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento ontem à tarde na sede da Polícia Federal em Brasília como investigada pela Operação Lava Jato. Dilma é acusada de tentar obstruir a Justiça ao nomear o ex-presidente Lula para a Casa Civil com o pretenso objetivo de evitar que ele fosse investigado pelo juiz Sérgio Moro. A petista também é suspeita de nomear o ministro Marcelo Navarro para o STJ para que ele concedesse habeas corpus ao ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht, preso na Lava Jato. Dilma respondeu a todas as perguntas, negou as acusações. O depoimento durou cerca de uma hora e meia e é tratado como sigiloso pela PF.