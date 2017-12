Coluna do Estadão

Caso consiga reverter o impeachment, Dilma Rousseff precisará procurar hotel para poder assistir aos Jogos Olímpicos do Rio.

A suíte presidencial do hotel de Copacabana, onde sempre se hospedava no Rio, já não está disponível. Foi reservada pelo presidente do Casaquistão.

