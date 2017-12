Coluna do Estadão

No apagar das luzes do seu governo, Dilma Rousseff já havia definido requisitos para nomeações em estatais, como veto a dirigentes de partidos políticos, a candidatos em disputa eleitoral e condenados por crimes que vedem acesso a cargos públicos.

