Depois de ficar às escuras enquanto preparava sua defesa, Dilma enfrentou outro apagão no Alvorada sábado à noite. Ficou entre 21h e 23h no breu. Ela acha que foi sabotagem.

