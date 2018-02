A ex-presidente Dilma Rousseff participou de um encontro de Natal com a senadora Kátia Abreu e com as ex-ministras Tereza Campello e Eleonora Menicucci, em São Paulo. Houve troca de presentes. Kátia ganhou dois livros, um presépio e uma ilustração. Veja as fotos:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao