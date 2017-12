Coluna do Estadão

A Executiva do PT se reúne hoje com a presidente afastada, Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, para discutir apoio à realização de plebiscito para convocação de novas eleições.

