Coluna do Estadão

Ciente de que não deverá ter quórum significativo na próxima semana por causa da devoção parlamentar a São Pedro – 29 de junho-, o governo deixará a votação das regras para fundos de pensão para o início de julho.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao