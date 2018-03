Coluna do Estadão

As despesas com custeio caíram em 70% das prefeituras do País. É o que aponta o Anuário Multi Cidades, que será divulgado hoje pela Frente Nacional de Prefeitos durante encontro de gestores municipais, em Campinas.

O estudo aponta que o volume total de recursos aplicados em custeio da máquina administrativa das cidades recuou 2,7% em 2015, se comparado com o ano anterior. Foi a primeira vez que a redução nesse item foi detectada pela entidade desde o início da série histórica, em 2004. O contingenciamento foi necessário para fazer frente à queda de 2,1% na receita corrente.