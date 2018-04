Desconfortável no Alvorada, Temer voltou a morar no Jaburu

O presidente Michel Temer voltou a morar no Palácio do Jaburu, residência oficial dos vice-presidentes. Temer havia se mudado para o Palácio do Planalto no final do ano, mas segundo interlocutores ele não se adaptou a nova casa. Temer tem dito que o Jaburu é mais aconchegante. Assessores afirmam que o presidente é uma pessoa simples e não gostou de se sentir morando num Palácio. O Alvorada chegou a passar por mudanças para receber a família presidencial. Uma cerca foi colocada para proteger o filho de Michel e Marcela Temer de acidentes. O site Poder 360 revelou que Marcela pediu para trocar os tapetes vermelhos, por não gostar da cor, e Temer pediu para substituir os sofás pretos.