Deputados pedem ao Ministério Público Federal cautela em delações

Deputados aproveitaram a presença do procurador Deltan Dallagnol, que coordena a Operação Lava Jato, na Câmara ontem para pedir ao pé do ouvido dele que o Ministério Público Federal tenha mais “cautela” na hora de fechar delação premiada. Dallagnol ouviu que a força-tarefa de Curitiba pode perder apoio dos congressistas e pôr a perder a aprovação das dez medidas contra a corrupção. A reclamação é que algumas colaborações trazem acusações “sem provas” contra nomes importantes do Congresso. O procurador ficou mudo.

Os deputados citaram como exemplo de excesso da Lava Jato pedidos de prisão de Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney, além das suspeitas contra o ministro Mendonça Filho (Educação).

