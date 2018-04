Deputados e senadores petistas pedem nome de Lula nos painéis

Senadores e deputados petistas iniciaram uma corrida às Mesas Diretoras do Senado e da Câmara para pedir que registrem o nome do ex-presidente Lula no painel de presença dos plenários. A decisão de liberar as assinaturas nos painéis será dos presidentes das duas Casas. Em discurso antes de ser preso, Lula questionou, em palanque no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que quanto mais tempo ficar preso, “mais Lulas vão nascer neste País e mais gente vai querer brigar neste País.” Como mostrou a Coluna, a Câmara de Municipal de Vereadores de São Paulo fez o mesmo hoje. (Naira Trindade e Andreza Matais)