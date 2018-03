Coluna do Estadão

Enquanto a segurança do Congresso foi reforçada para impedir a entrada de manifestantes que protestavam na Esplanada dos Ministérios, integrantes dos movimentos que pediram o impeachment de Dilma foram autorizados por deputados a acompanhar, de dentro do plenário da Câmara, a votação do pacote anticorrupção. (Isadora Perón)

