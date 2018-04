Deputados do PMDB foram barrados por seguranças na posse de ministros

Os deputado Valtenir Pereira e Carlos Bezerra ambos do PMDB de Mato Grosso sentiram-se ofendidíssimos ao serem impedidos de subir a rampa que dá acesso ao terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. Ao final da cerimonia de posse dos ministros da Justiça e das Relações Exteriores, Temer tirou muitos selfies, mas os gestos do presidente não foram suficientes e acabaram apagados quando os parlamentares, que teriam sido convidados a subir, foram brutalmente barrados pelos seguranças, chegando a travar uma discussão com os deputados. Depois de um interlocutor do Planalto informar que eles eram parlamentares, acabaram podendo subir, mas o estrago já estava feito. (Tânia Monteiro)

