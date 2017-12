Coluna do Estadão

Deputados da Comissão de Educação querem antecipar a visita do ministro da Educação, Mendonça Filho. “Não é possível que ele possa receber o Alexandre Frota, mas não priorize o encontro com os deputados”, disse Glauber Braga (PSOL).

