Deputados discutem aumento de servidores do Judiciário

Líderes partidários da Câmara dos Deputados pretendem reunir-se nesta terça-feira, 26, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, para discutir proposta de reajuste 41,47% para os servidores do Judiciário. Entendem que o risco de greve é grande se o texto que não for à votação até o final deste mês.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o percentual em fevereiro deste ano. Pela proposta, o aumento será dado, de forma escalonada, em oito parcelas, de janeiro de 2016 a julho de 2019.

O projeto substituiu o texto aprovado pela Câmara em março do ano passado e vetado pela presidente Dilma Rousseff quatro meses depois. A proposta anterior previa aumento de até 78,56% em parcelas até 2017.