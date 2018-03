Deputados da base mapeiam traidores com cargos no governo

Deputados da base aliada mapearam traidores do PHS, DEM, PROS e PTB e identificaram cargos que possuem no governo. Usam os dados para negociar com o governo a troca de indicados traidores por fiéis.

O governo ameaça retirar a presidência da Conab do líder do PTB, Jovair Arantes, como punição pela rebeldia. Ele não votou nenhum dos dois requerimentos de urgência da reforma trabalhista.

