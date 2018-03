Depois do anúncio do coordenador da bancada mineira, Fábio Ramalho (PMDB-MG), de romper com o governo por não ter nenhum peemedebista mineiro em ministério na gestão de Michel Temer, deputados da legenda fizeram chacota da situação e enviaram um meme para o grupo do PMDB no WhatsApp. Na imagem, o nome de Fábio seguida da identificação: “Líder dos estados que não têm ministros”.

