Deputado quer turma especial no STF para julgar políticos

Coluna do Estadão

Nota atualizada às 13H12

O deputado Beto Mansur vai apresentar uma nova proposta que trata do foro privilegiado para agentes públicos. Quer encampar algumas sugestões que diz ter ouvido do ministro Luis Roberto Barroso, do STF.

Uma das ideias é ter um juiz específico em cada um dos cinco TRFs para julgar os processos relacionados a políticos. O Senado também discute o tema, mas, por lá, o projeto, de autoria do senador Alvaro Dias (PV-PR), e o relatório são pelo fim da prerrogativa de foro.

