Deputado que ofendeu mãe de ministro homenageia Nossa Senhora na Câmara

O deputado Givaldo Carimbão (PHS-AL), aquele que ofendeu a mãe do ministro da Cultura, Sérgio Sá, durante uma comissão na Câmara, conduziu junto de outros parlamentares uma homenagem à Nossa Senhora no meio do plenário da Câmara, na manhã desta quarta-feira, 8.

O grupo montou um altar em frente à mesa do plenário da Câmara, trouxe uma imagem da santa e cantou em louvor a Ave Maria. Funcionários e fotógrafos fizeram registros. Vinte e um dia atrás, Givaldo Carimbão encenava em outro vídeo. Ele provocou o ministro da Cultura ao dizer que “queria que fosse com a mãe do ministro (sic), pegar a mãe do ministro e colocar com as pernas abertas”, continuou, sobre uma exposição artística.

O ministro ouviu, à época, pedidos de desculpas do presidente Michel Temer e dos presidentes de duas comissões, Thiago peixoto (PSD-GO) e Alberto Fraga (DEM-DF). Sérgio Sá não ouviu desculpas de Givaldo Carimbão. (Naira Trindade)

Assista também quando Carimbão ofendeu a mãe do ministro da Cultura.