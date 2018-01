Deputado presidiário vai integrar comissão representativa do Congresso

O deputado federal Celso Jacob (PMDB) está escalado entre os 17 titulares da Comissão Representativa do Congresso Nacional para exercer algumas prerrogativas do Congresso durante o recesso parlamentar, de 18 a 31 de julho. A Comissão deve ser aclamada agora por votação simbólica no plenário da Câmara.

Ele foi autorizado a trabalhar no refime semi-aberto pelo juiz Valter André Bueno de Araújo, da Vara de Execuções do Distrito Federal, e precisa retornar ao Centro Penitenciário para dormir.