Deputado posta vídeo de atirador abrindo fogo contra um Congresso

O deputado federal Major Olimpio (Solidariedade-SP) postou em seu Facebook um vídeo polêmico, onde um atirador abre fogo contra um Congresso de políticos: “Se você visitasse o Congresso o que você gostaria de levar de presente? Flores ou conforme o vídeo?”, escreveu. Assista:



Não foi a primeira vez que o deputado postou o vídeo. Ele já havia feito uma publicação com o mesmo conteúdo no dia 14 de novembro, onde escreveu: “Sonho de todo brasileiro honesto quando visitar o Congresso Nacional. O povo já não aguenta mais tanta corrupção”.

Após receber críticas nos comentários pela publicação do conteúdo violento, ele se defendeu: “Aos críticos e ‘especialistas em mimimi’ de plantão, o que difere você deixar seu filho jogar GTA que mata bandido e fazer uma analogia com bandidos engravatados?”, postou. “É claro que ninguém aqui propõe ou torce por isso, lugar de bandido é na cadeia e pagando pelo que ele gasta e pelo que nos rouba!”. Major Olimpio foi recentemente candidato a prefeitura de São Paulo.



