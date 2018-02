Coluna do Estadão

“As diferenças que agora vêm à tona já existem há muito tempo”, afirmou em noto o deputado estadual João Paulo Rillo, criticando a bancada do PT na Assembleia após votação do orçamento que gerou racha no partido.

