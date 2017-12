Deputado indiciado está de licença médica

Coluna do Estadão

O deputado Aníbal Gomes (PMDB-CE), indiciado pela Polícia Federal na última sexta-feira, 3, está de licença médica desde abril. Gomes se licenciou do cargo em 28 de abril deste ano e foi substituído por Mauro Benevides (PMDB-CE) a partir do dia 03 de maio. A licença médica foi concedida por 140 dias e poderá ser renovada. A Câmara dos Deputados não soube informar o motivo da ausência do deputado.

Gomes e seu ex-assessor Luis Carlos Batista Sá foram indiciados em inquérito da Lava Jato que apura esquema de corrupção na Petrobrás, como relatado pela Coluna do Estadão.