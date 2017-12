Coluna do Estadão

Num movimento para salvar Eduardo Cunha, o PR indicou o deputado Wellington Roberto (PB) para uma vaga na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Em troca de ajudar a salvar Cunha, Wellington tem a promessa de ganhar a relatoria da CPI do DPVAT. O problema é que a mesma função já tinha sido prometida para o Solidariedade.

