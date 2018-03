Deputado entra com pedido no STF para suspender tramitação dos projetos de abuso de autoridade

O deputado Fernando Francischini (SD-PR) entrou com um pedido de mandado de segurança no STF contra os projetos de abuso de autoridade. No documento, assinado pelo advogado Gustavo Swain Kfouri, o deputado argumenta que é “patente o risco de lesão à ordem pública diante da tramitação do feito” e pede que os dois projetos (o do Senado, nº 280/2016, atualmente tramitando como 85/2017 e o da Câmara, como 4850-C/16) sejam suspensos pela Corte.

Confira na íntegra o pedido:

Documento 24.04.2017_InicialMSPLS280.2016GK11.docx PDF

