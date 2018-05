Além de José Serra (SP), o PSDB terá mais um ministério na equipe de Temer. O segundo deve ser dado ao deputado Bruno Araújo (PE), autor do voto que selou a aprovação do impeachment na Câmara.

Havia um movimento para fazer a deputada Mara Gabrilli (SP) ministra na área social. Mas os tucanos preferiram evitar dois representantes do mesmo Estado no governo.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao