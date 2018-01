Deputado adormece no plenário

O deputado federal Carlos Gaguim (Podemos-TO) foi derrotado pelo cansaço no fim da sessão de terça-feira na Câmara, em Brasília. Depois de dar uma cochilada durante a sessão, ontem à noite, Gaguim argumentou que tinha “chegado às 6h15 da manhã” no Congresso. Afirmou também que tinha andado mais de 15 quilômetros durante o dia e que teve puxada agenda de compromissos – segundo ele, só ao Palácio do Planalto já tinha ido três vezes.

Gaguim disse ainda que quando era governador do Tocantins seu slogan era “acelera Tocantins” e que só dormia duas horas por noite.