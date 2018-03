Coluna do Estadão

A vice-liderança do PT na Câmara dos Deputados cobrou explicações ao Ministério do Trabalho sobre o efeito da reforma da Previdência na geração de novas vagas trabalho formal no País.

A pedido da deputada Erika Kokay, o ministro Ronaldo Nogueira terá de apresentar notas técnicas e estudos da pasta sobre o tema. Os principais questionamentos envolvem o impacto da reforma em trabalhadores rurais e mulheres.