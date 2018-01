Depois de julgamento, Maia diz que seu papel é “resguardar a estabilidade política e econômica”

Logo depois do resultado da votação do TSE, que absolveu a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que vai trabalhar agora para garantir “as votações necessárias para a retomada do crescimento do Brasil”.

“Decisões do Poder Judiciário não devem ser comentadas, apenas cumpridas democraticamente. Meu papel como presidente da Câmara dos Deputados é resguardar a estabilidade política e econômica do País e assegurar o pleno funcionamento da Casa, especialmente garantindo as votações necessárias para a retomada do crescimento sustentável do Brasil”, afirmou.