Secretários de segurança de Estados que fazem limite com o exterior cobraram Alexandre de Moraes sobre a ausência de medidas para fronteiras no Plano de Segurança e conseguiram incluir as ações.

