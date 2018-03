Depoimento de Calero é considerado ‘gesto imaturo’ e falha do governo

Coluna do Estadão

Na avaliação de um cacique político, o governo não soube lidar com a crise envolvendo a saída de Marcelo Calero do Ministério da Cultura, deixando a situação crescer a ponto de sair do controle.

Ao prestar depoimento espontâneo à PF, em Brasília, Marcelo Calero não estava acompanhado de advogado. A decisão de procurar a polícia foi tomada depois de receber conselhos de pessoas próximas de que esse seria o melhor caminho a tomar, uma vez que envolveria o presidente da República, Michel Temer, na denúncia.

Aliados de Michel Temer classificaram como um “gesto de imaturidade” do ex-ministro Marcelo Calero o fato de ter envolvido o presidente nas acusações de tráfico de influência. Calero também foi chamado de maluco.

