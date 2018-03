Denúncias não mudam aposta do PT em Lula para 2018

Coluna do Estadão

Sem opções para a disputa presidencial de 2018, o PT vai apostar até o fim na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, independentemente das denúncias feitas contra ele na delação premiada dos executivos da Odebrecht. As acusações de Emílio e Marcelo Odebrecht agravaram sua situação jurídica e devem pesar no seu julgamento, mas o PT, hoje, não tem alternativa ao nome de Lula. Depois do fracasso nas eleições municipais, o PT sabe que só Lula tem força para mudar esse quadro. O problema é que não sabem, sequer, se poderá concorrer.

