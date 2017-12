DEM quer usar crise do PSDB para crescer

Integrantes da cúpula do DEM apostam que poderão faturar politicamente com a crise interna do PSDB. Em reformulação e tentando assumir protagonismo no campo de centro-direita, dirigentes do partido acham que o desgaste dos tucanos abrirá espaço para que eleitores do PSDB voltem suas atenções para propostas novas apresentadas por legendas que se contraponham ao PT. Nesse processo, o DEM monitora também a situação do prefeito João Doria no PSDB, abrindo a possibilidade de lançá-lo à Presidência, se os tucanos lhe fecharem a porta.

Me poupe! Tasso Jereissati garante que não está preocupado com a possibilidade de o procurador da Câmara, Carlos Marun, pedir sua retratação por causa do programa do PSDB. Acha que Marun “talvez não tenha entendido o programa”.

Veja bem. Tasso afirma que “o programa não está criticando a Câmara”. “Estamos criticando o sistema. Falamos com toda a clareza que o problema não são as pessoas. O sistema é que está falido”, diz.

Anjo mau. Integrantes do grupo dos cabeças-pretas tucanos dizem que a forte reação governista contra o programa do PSDB teve grande incentivo do ministro Moreira Franco. Há promessa de troco.

Pode? O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), vai tirar uma semana de férias a partir de segunda. Nesse período, diz que vai visitar 80 municípios de sua base eleitoral em pré-campanha para reeleição de deputado federal em 2018.

Fazendo caixa. Joesley Batista está conduzindo pessoalmente as negociações em torno da venda da Eldorado Celulose. O delator tem recebido representantes de interessados com bom humor: – Já nos vimos depois que fiquei famoso?

Tem fila. A venda da Eldorado deve render aos Batista entre R$ 6 e 7 bilhões. Estão avançadas as negociações com a Asia Pulp. Mas ainda há quem aposte numa corrida por fora da Fibria Celulose.

Com a palavra. A J&F disse à Coluna que não vai comentar as negociações e que os processos seguem os trâmites usuais para esse tipo de operação.

Assíduo. Cândido Vaccarezza, preso ontem pela Lava Jato, frequentava os gabinetes de Brasília mesmo sem mandato. Em 21 de março, o ex-petista fez foto ao lado de Michel Temer após negociar apoio do PTdoB à reforma previdenciária.

Obsessão. Presidente do PTdoB em São Paulo, Vaccarezza não escondia o desejo de voltar ao Congresso em 2018. Antes da prisão, ele trabalhava como médico ginecologista e ajudava o partido a se aproximar da ideologia petista. O primeiro passo foi a troca de nome do PTdoB para Avante.

CLICK. Titular da Cultura, Sérgio Sá Leitão atualizou a galeria de ex-ministros com as fotos de Roberto Freire e Marcelo Calero, que inovou ao posar sem terno e gravata.

Quem? Petistas tentaram ignorar a prisão de Vaccarezza justificando que ele tinha “carreira solo”. Investigadores afirmam que as provas contra ele são robustas e apostam que a prisão temporária será convertida em preventiva.

Pela metade. Marcus Vinicius Coêlho, ex-presidente da OAB, tem defendido a redução do número de candidatos que cada partido pode lançar como forma de diminuir os custos das campanhas. O teto atual é 150% do número de vagas. Acha que deveria ser 50%.

PRONTO, FALEI!

“Só um megalomaníaco imaginaria que alguém deva beijar-lhe os pés porque realizou alguma obra. Tirano”, de ALEXANDRE ALELUIA (DEM-BA), líder do governo da prefeitura de Salvador, sobre Lula dizer que o vereador deveria beijar seus pés.

