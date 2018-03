“A escolha do novo ministro do STF terá forte impacto na Lava Jato. Isso em razão da orientação do tribunal sobre a execução provisória da pena”, disse o procurador federal, Deltan Dallagnol, sobre a indicação do presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki no Supremo.

