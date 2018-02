Deltan Dallagnol critica Lindbergh Farias por discussão com Moro

Sobre a discussão entre o juiz Sérgio Moro e o senador Lindbergh Farias (PT-RJ): “A manifestação do Senador Lindbergh Farias e a resposta do Juiz Sergio Moro, no Senado, ontem, deixa claro para que muitos parlamentares querem a lei do abuso de autoridade contra juízes e promotores.”

Na participação de Moro no Senado, na discussão sobre o projeto de abuso de autoridade, Lindbergh Farias criticou a atuação do juiz especificamente na condução coercitiva do ex-presidente Lula para depoimento na Polícia Federal.

