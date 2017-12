Coluna do Estadão

Sérgio Machado, ex-Transpetro e delator da Lava Jato, também envolveu o deputado Aníbal Gomes (PMDB-CE). O parlamentar é ligadíssimo ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele tentou, ainda, gravar o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, mas sem sucesso. Eunício recusou recebê-lo várias vezes.

