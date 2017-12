Coluna do Estadão

Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa, escondeu a família no exterior quando decidiu fazer delação premiada na Lava Jato. Teme retaliações.

Na delação, ele detalhou propina para Eduardo Cunha e também citou o ex-ministro Henrique Eduardo Alves.

