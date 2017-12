Delação de Vaccari será controlada, dizem interlocutores

Uma possível delação do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto será feita com o aval da cúpula do partido. Segundo interlocutores da sigla, a decisão de Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, de delatarem esquema ilegal de doações para campanhas tornou o depoimento de Vaccari necessário. Nas palavras de um petista, “é melhor que os corruptos falem ao invés de só os corruptores”.

Significa dizer que Vaccari deve entregar um esquema de doações ilegais para a chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. Nesse sentido, petistas dizem que a delação de Vaccari será “controlada”, ou seja, se ele falar será para atingir a chapa inteira, sem se estender sobre outros temas.