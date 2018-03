Coluna do Estadão

Uma possível delação de Antonio Palocci, ex-homem forte da Fazenda de Lula, tem preocupado o mercado financeiro. A Coluna do Estadão revelou no início do mês que Palocci admite partir para delação premiada.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao