Coluna do Estadão

Além do PMDB, o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado também envolveu PCdoB, PT e um graúdo do PSDB já enrolado na Lava Jato.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao