Delação da Odebrecht cita alvo da Zelotes

Ex-assessora de Antonio Palocci na Casa Civil, Lytha Spíndola foi citada na delação premiada da Odebrecht em esquema que resvala no BNDES. Quem acompanha o caso diz que é nesse ponto que a Lava Jato vai cruzar com a Operação Zelotes, que investiga esquema de corrupção no Carf e venda de medidas provisórias nos governos Lula e Dilma. Lytha, ex-secretária executiva da Camex, foi denunciada na ação penal da Zelotes por envolvimento no escândalo das MPs. Enquanto esteve no governo, ela era uma espécie de conselheira técnica de Dilma.

A Coluna não localizou a defesa de Lytha Spíndola ontem. Ela tem negado envolvimento no esquema apurado pela Zelotes.

