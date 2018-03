Coluna do Estadão

Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atrelam a escolha das presidências das comissões à indicação do ministro da Justiça. “Não se mexe peças do xadrez separadas, tem de mudar rainha, cavalo e torre juntos”, diz um deputado.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao