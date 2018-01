A defesa do ex-deputado e ex-assessor especial de Michel Temer Rodrigo Rocha Loures entrou novamente com pedido de distribuição do habeas corpus de soltura de Loures, detido no sábado, em Brasília. Na peça, o advogado Cézar Bitencourt alegou que o HC foi distribuído ao ministro Ricardo Lewandowski “por equivocada análise de prevenção”, o que teria prejudicado o exame da liminar. Ele pede a livre distribuição do HC.

