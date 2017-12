Coluna do Estadão

A defesa da Dilma traz 194 vezes a palavra Cunha; 41 golpe; 10 Temer, 10; 9 Lula, 6 Renan; 19 Jucá e, apenas uma vez, traição.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao