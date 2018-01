Coluna do Estadão

Era grande a expectativa de Aécio Neves para a troca do relator do seu inquérito no STF em decorrência das delação de Joesley Batista. Havia temor de que o novato Alexandre de Moraes fosse o sorteado e quisesse se mostrar independente. Como se sabe, o sorteado foi Marco Aurélio Mello, considerado mais técnico e alheio a pressões.

