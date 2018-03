Declarações de Yunes blindam Temer e rifam Padilha

Na avaliação de quem acompanha o caso, o advogado José Yunes blindou o presidente Michel Temer ao colocar o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, na fogueira. Temer, de quem Yunes é amigo pessoal há mais de 40 anos, foi acusado pelo delator da Odebrecht Claudio Melo de ter pedido dinheiro para campanhas do PMDB em 2014. Pela narrativa de Yunes, Temer apenas solicitou as doações. O que foi negociado depois disso, como a forma de entrega do dinheiro, se por dentro ou por fora, teria ficado com Padilha.

