Coluna do Estadão

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), exonerou cinco secretários que podem eventualmente ocupar a vaga de vice na sua chapa à reeleição. Ele não admite ainda que será candidato.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao